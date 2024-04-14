В ДТП под Саратовом погибли ребенок с отцом

В Хвалынском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека, в том числе 13-летний подросток. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД региона.

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"В Хвалынском районе, по предварительным данным, в 04:30 (03:30 мск) вблизи Хвалынска произошло столкновение автомобиля Haval под управлением мужчины 1951 года рождения и автомобиля Skoda под управлением мужчины 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что погибли отец и его 13-летний сын. Также госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Haval, и женщина из Skoda. В прокуратуре Саратовской области сообщили, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка.