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Коровы в перевернувшейся скотовозке пережили столкновение с пикапом в Таиланде

Камеры наружного наблюдения, установленные на оживлённой автомагистали в тайской провинции Супханбури, запечатлели стремительное ДТП с участием трёх транспортных средств.

Коровы в скотовозке пережили столкновение с пикапом в Таиланде
© rai77.com

По информации СМИ, водитель пикапа грубо нарушил ПДД, в результате чего фермерский грузовик врезался в легковушку и лишился оборудованной для перевозки скота платформы.

Виновник ДТП с раной головы был доставлен в больницу. Другие участники аварийной ситуации не пострадали.

Получившим раны коровам была оказана помощь на месте происшествия.

Владелец фермы заявил, что несколько бурёнок сбежали в ближайший храм, где позже были пойманы.

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