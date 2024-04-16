В Москве водитель такси насмерть сбил мужчину

Водитель такси насмерть сбил мужчину на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, сегодня в 00:07 мск на Кутузовском проспекте в районе дома 57 водитель автомобиля такси "Хендэ" совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего на него совершил наезд другой автомобиль такси, следовавший в попутном направлении. В результате дорожной аварии мужчина от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.