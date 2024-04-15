Ребенок утонул в канале при ДТП в Дагестане

Прокуратура Махачкалы направила в суд уголовное дело по факту гибели ребенка в аварии.

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Как рассказали в региональной прокуратуре, местного жителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 4 февраля текущего года в Махачкале водитель не справился с управлением и вылетел в канал. В результате ДТП дети 2011 и 2013 годов рождения были доставлены в больницу с диагнозом утопление в пресной воде. Один из мальчиков умер.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Кировский районный суд Махачкалы.