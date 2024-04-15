В Перми в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями погиб человек

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей около Гознака в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Сегодня около 20:10 (18:10 мск) у дома 120 по шоссе Космонавтов произошло столкновение трех транспортных средств. <…> В результате ДТП водитель автомобиля SsangYong получил смертельную травму, кондуктор автобуса - женщина 1987 года рождения - доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в управлении МВД России по региону.

По предварительной информации ведомства, по шоссе Космонавтов в направлении ул. Советской Армии двигался автомобиль SsangYong под управлением водителя 1966 года рождения, который допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом под управлением водителя 1967 года рождения. Автобус отбросило на разделительный газон. В этот же момент водитель автомобиля Toyota - женщина 1984 года рождения - столкнулась с автомобилем SsangYong.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.