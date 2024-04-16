Появилось видео, как возле станции МЦД Перово в Москве горит автомобиль

На востоке Москвы автомобиль сгорел дотла прямо на трассе. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На участке северо-восточной хорды вблизи станции МЦД Перово загорелся автомобиль», — говорится в публикации.

Отмечается, что автомобиль сгорел полностью. Информации о пострадавших нет, однако на кадрах видно, что неподалеку от машины стоит группа людей. Предполагается, что это могут быть владельцы авто.

До этого сообщалось, что в пригороде Берлина неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий рэперу Capital Bra (настоящее имя — Владислав Баловацкий). По некоторым данным, три человека в масках перелезли через ворота дома, где живет мужчина, и подожгли Mercedes-AMG GLS 63. Рэпер проснулся, почувствовав запах дыма. Он разбудил жену и четверых детей, всей семьей они вышли на улицу. Людей, которые перелезли через ворота и подожгли машину, зафиксировали камеры наблюдения. Баловацкий рассказал, что при пожаре также загорелась крыша его дома. Полиция расследует поджог.