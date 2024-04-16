В США авария отправила машину в полет

В Калифорнии произошла авария, в ходе которой автомобиль взлетел в воздух на повороте, пролетел над двумя припаркованными машинам и впечатался в жилой дом. Видео ДТП опубликовало Daily Mail.

Авария произошла утром 4 апреля и попала на запись камеры, установленной на двери соседнего дома. Черный седан попал в ДТП в долине Джурупа, примерно в 20 минутах езды от города Сан-Бернардино.

Появившийся «из ниоткуда» седан пролетел над крышами двух белых пикапов, припаркованных рядом друг с другом, и врезался в ворота гаража, задев один из пикапов.

По данным Daily Mail, водителю седана удалось выбраться из автомобиля до приезда спасателей. Его госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести.

Фото, сделанные на месте происшествия, демонстрируют, что седан полностью разрушил ворота гаража и повредил стены. Никто из жильцов дома не пострадал.

По предварительной версии, водитель седана столкнулся с «медицинской чрезвычайной ситуацией», которая и спровоцировала ДТП. Против него не было выдвинуто уголовных обвинений.

Ранее водитель вылетел из внедорожника Toyota FJ Cruiser из-за неудачного трюка. Водитель вел внедорожник вплотную к кромке воды на одном из пляжей Кувейта. Машину занесло на песке, она несколько раз перевернулась, а водитель подлетел через открытое окно вверх и упал в воду. Водитель выжил и смог самостоятельно выбраться из воды. Сообщалось, что он не был пристегнут.