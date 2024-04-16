Автомобиль с военными СВО из Чувашии затонул под Воронежем

Машина, в которой возвращались с территории спецоперации военные из Чувашии, затонула в Воронежской области. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в региональном Госкомитете по ГО и ЧС.

© Вечерняя Москва

— Глава Чувашской Республики Олег Николаев проинформирован о затонувшем автомобиле с возвращавшимися со спецоперации бойцами. По его поручению был установлен контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки. В ходе поисковых мероприятий была обнаружена машина и тела двух погибших. Сейчас принимаются меры по поиску третьего пропавшего, — сказано в сообщении.

Семьям погибших бойцов спецоперации будет оказана необходимая помощь в организации похорон.

Отмечается, что в военную прокуратуру Воронежского гарнизона поступила информация об обращении 13 апреля гражданки Николаевой по факту безвестного исчезновения ее мужа — военнослужащего, младшего сержанта Николаева, а также его сослуживца рядового Иванова и гражданина Петрова. Они уехали из части в отпуск на 15 суток на машине ВАЗ-21014, передает ТАСС.

— 9 апреля данный автомобиль проезжал через реку Дон между хутором Галиевка и селом Подколодновка Воронежской области, где, не справившись с управлением, попал в реку Дон, — сообщили в правительстве региона.

8 апреля в Вязьме, расположенной в Смоленской области, рухнул мост, на котором располагались легковой и грузовой автомобили. Водители машин и один пассажир получили травмы.