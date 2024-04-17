Самосвал врезался в несколько машин в Москве

Самосвал врезался в несколько автомобилей на Симферопольском шоссе в столице. Грузовик растолкал машины в разные стороны. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, всего от силы удара «откинуло» пять автомобилей. На кадрах видны и столкнувшиеся машины такси.

— Меня откатило на метров 10-15 вперед на другие автомобили. Нас «гармошкой» сложило, — заявил один из очевидцев.

Уточняется, что один водитель пострадал, его машина стояла первой.

16 апреля четыре человека пострадали в аварии на юго-востоке столицы. По предварительным данным, ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома 27. Водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом.

Днем ранее, 15 апреля, два грузовых автомобиля столкнулись на столичной Юго-Восточной хорде. В этот же день на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них загорелся.