На севере Москвы водители встали в километровые пробки из-за ДТП с девятью авто

На севере Москвы произошло массовое ДТП, в результате чего образовались длинные пробки. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На проспекте Мира, 81 (Крестовский путепровод) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

По данным агентства «Москва», в аварию попали девять автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало.

В результате ДТП образовалась большая пробка. Она протянулась по всему Мурманскому проезду с востока, а со стороны северо-запада — до ВДНХ и дальше. Длина затора превышает три километра.

До этого столичный Дептранс предупредил московских водителей о том, что 18-19 апреля будут временно перекрыты для проезда несколько участков МКАД. Отмечается, что движение приостановят на несколько часов. Проезд перекроют на внешней стороне МКАД (от Минского шоссе до Новорязанского шоссе), Новорязанском шоссе (от дома 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде №3502.