Россиянин погиб в Таиланде

Россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом, которым он управлял, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

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Как сообщает издание, сорокалетний гражданин России Павел Урядов погиб в результате падения мотоцикла в глубокий овраг на обочине дороги в районе Карон, передает РИА «Новости».

По информации полиции, мужчина не справился с управлением повороте, после чего мотоцикл вылетел с дороги и упал в овраг глубиной около пяти метров.

Жена погибшего упала с мотоцикла раньше, чем мотоцикл оказался в овраге, и благодаря этому получила только легкие травмы.

Двое россиян погибли в Таиланде

Ранее в Таиланде на острове Пхукет погиб российский гражданин, он попал в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле, в стране он пребывал в качестве туриста.