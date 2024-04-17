Россиянин погиб в Таиланде

Bangkok Post: Россиянин погиб в ДТП с мотоциклом на таиландском Пхукете
Россиянин погиб на таиландском острове Пхукет в результате ДТП с арендованным мотоциклом, которым он управлял, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
Как сообщает издание, сорокалетний гражданин России Павел Урядов погиб в результате падения мотоцикла в глубокий овраг на обочине дороги в районе Карон, передает РИА «Новости».
По информации полиции, мужчина не справился с управлением повороте, после чего мотоцикл вылетел с дороги и упал в овраг глубиной около пяти метров.
Жена погибшего упала с мотоцикла раньше, чем мотоцикл оказался в овраге, и благодаря этому получила только легкие травмы.
Двое россиян погибли в Таиланде
Ранее в Таиланде на острове Пхукет погиб российский гражданин, он попал в дорожно-транспортное происшествие на мотоцикле, в стране он пребывал в качестве туриста.