В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП

В Самарской области шесть человек, в том числе трое детей пострадали в результате столкновения трех автомобилей, сообщили в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.

"ДТП на 38-м км автодороги Бугуруслан-Самара, столкнулись три автомобиля - ВАЗ 2107, Лада Калина и Volkswagen Polo. Шесть пострадавших, из них трое - дети, отправлены в больницу имени Середавина. На месте работала пожарно-спасательная часть 14 пожарно-спасательного отряда 34 противопожарной службы Самарской области. Проводились аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.