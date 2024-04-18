В Архангельске в ДТП погиб человек

Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Архангельске, в результате ДТП один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

"В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги) от ФАД М-8 Холмогоры. <...> В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди машиной Renault, которая от удара съехала в кювет. После этого Lada Kalina отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Lada Niva.

На место оперативно прибыли сотрудники органов внутренних дел, МЧС и других экстренных служб. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.