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В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной команды

В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной команды, есть пострадавшие. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

В Ульяновской области перевернулся автобус с детской хоккейной команды
© МВД

По данным телеканала, автобус Van Hool следовал по маршруту «Казань-Пенза». На 108 километре трассы Р-178 возле поселка Сурское около 21:40 у транспортного средства лопнуло колесо, водитель съехал в кювет, где и произошло опрокидывание автобуса.

На момент ДТП в нем находились 29 человек, в том числе 16 детей. В результате произошедшего пять человек пострадали, из них три ребенка. Их доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

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