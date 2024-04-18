Автобус детской хоккейной команды перевернулся на трассе под Ульяновском

Автобус детской хоккейной команды попал в ДТП в Ульяновской области, передает пресс-служба УМВД РФ по региону. По данным ведомства, в инциденте пострадали пять человек.

Авария произошла в 21:40 по местному времени возле села Гулюшево Сурского района. Во время движения у автобуса марки «Van Hool» лопнуло колесо, из-за чего он съехал в кювет и перевернулся, говорится в сообщении.

В результате ДТП пятеро пассажиров, из них трое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. У пострадавших детей травмы незначительные, — отметили представители МВД.

Ранее два человека погибли и два пострадали в ДТП с грузовиком КамАЗ в Иркутской области, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел утром 15 апреля на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района.

До этого сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга, перебегавшую дорогу, сбили два автомобиля, она попала в больницу. Врачи оценивали состояние пострадавшей как тяжелое, ее личность устанавливалась. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Кроме того, водитель Renault Duster наехал на четырех детей на пешеходном переходе в Волгограде. Момент аварии попал на видео. Две девочки и два мальчика 12 лет переходили дорогу на пересечении улиц Ополченская и Андреева, а водитель авто не заметил несовершеннолетних и не притормозил.