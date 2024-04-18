ДТП с участием трех автомобилей произошло на западе столицы

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО). Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

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Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

— Перекрыто движение по Большой Очаковкой (в районе д.14) улице в сторону Аминьевского шоссе, — отметил источник «ВМ».

Утром того же дня на проспекте Андропова в результате аварии пострадали два пассажира автобуса. По предварительным данным, водитель автомобиля резко перестроился в полосу движения автобуса и врезался в него.

Еще одна авария произошла во вторник, 16 апреля, на Краснобогатырской улице в районе дома 72, строение 11. Водитель автомобиля «Ниссан» сбил 18-летнего молодого человека, который на прокатном электросамокате переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Самокатчика госпитализировали в тяжелом состоянии.