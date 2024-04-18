Водитель Lada в центре Москвы при движении задним ходом задавил женщину
В центре столицы женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, на Комсомольском проспекте, у д. 33/11, водитель автомобиля Lada, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась», – сказали в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия. Выясняются подробности случившегося.