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Водитель Lada в центре Москвы при движении задним ходом задавил женщину

В центре столицы женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Водитель Lada в центре Москвы при движении задним ходом задавил женщину
© РИА Новости
«По предварительным данным, на Комсомольском проспекте, у д. 33/11, водитель автомобиля Lada, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась», – сказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия. Выясняются подробности случившегося.

ДТП
Lada
ГИБДД