Страшная авария в Уфе: пять человек погибли в ДТП с поливальной машиной

Пять человек погибли и двое травмированы в результате столкновения легкового авто и поливальной машины в Башкирии.

Авария произошла рано утром в пятницу на трассе Уфа-Оренбург. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Мужчина и ребенок погибли в ДТП с фурой в Тамбовской области

Ранее «Свободная Пресса» писала, что в Приморском крае погиб мотоциклист. Мужчина выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел в ночь на 14 апреля на станции Совхозная Дальневосточной железной дороги.

Мотоциклист погиб на месте. Следственные органы выясняют точные обстоятельства ДТП.