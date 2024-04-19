В Саратовской области погибли 4 человека в ДТП с фурой и легковым Ford

Мужчины и женщины погибли в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой.
В Воскресенском районе Саратовской области столкнулись КАМАЗ и автомобиль Ford.
В результате ДТП из автомобиля Ford погибли две женщины и двое мужчин. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.