В Саратовской области погибли 4 человека в ДТП с фурой и легковым Ford

В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой.

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В Воскресенском районе Саратовской области столкнулись КАМАЗ и автомобиль Ford.

В результате ДТП из автомобиля Ford погибли две женщины и двое мужчин. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.