Два грузовика столкнулись лоб в лоб между селом Вознесенка и деревней Кускун в Красноярском крае, сообщает портал NGS24.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД. Авария произошла утро 20 апреля.

По предварительным данным, водитель одного из большегрузов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым автомобилей. В аварии пострадал один из водителей самосвалов, какой именно — не уточняется.

На опубликованных кадрах видно, что кабина одного грузовика серьезно смята. У второго — повреждения пришлись в основном на кузов. На месте работают оперативные службы.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

Ранее авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и КамАЗа произошла на трассе Уфа — Оренбург. По данным Госавтоинспекции Башкирии. в результате ДТП погибли пять человек. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Предварительно, водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, который совершал разворот.

До этого бетономешалка опрокинулась на бок на проезжей части около станции метро «Проспект Большевиков» в Невском районе Санкт-Петербурга. Никто не пострадал. Вероятно, водитель просто не справился с управлением, однако точные причины произошедшего еще предстоит выяснить. Бетономешалка двигалась со скоростью 18 км/ч в момент аварии. Из-за ДТП образовался небольшой затор на дороге.