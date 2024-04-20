Хулиган шесть раз протаранил машину с детьми в Москве

Неизвестный мужчина шесть раз протаранил машину, в которой из Краснодара ехала семья с детьми. Никто не пострадал, пишет Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел накануне на Новорижском шоссе. Неадекватный водитель Volkswagen, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в бампер Toyota, в которой находилась семья.

Глава семейства вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Хулиган не пожелал дожидаться ГИБДД, начал угрожать, кричать, что убьет всю семью, включая несовершеннолетних.

Затем неадекват сел за руль, разогнался и ещё раз врезался в машину с семьёй. Пострадавшие попытались уехать и мужчина начал преследование. Он еще четыре раза врезался в «Тойоту», пытался вытолкнуть её на встречную полосу.

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В дальнейшем семье удалось оторваться от преследователя. На первом посту ГИБДД краснодарцы остановились и написали заявление о покушении на убийство. Инспекторы в ответ составили протокол за оставление места ДТП.