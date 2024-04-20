Популярный видеоблогер Михаил Касперов, известный по псевдониму «Миша из Канады», разбился в ДТП в Севастополе. Об этом пишет «Mash на волне».

По данным канала, ЧП произошло в пятницу, 19 апреля, на улице Пожарова. Михаил ехал на высокой скорости на мотоцикле марки Harley-Davidson.

Внезапно он потерял контроль над управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

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Блогер получил тяжелые травмы и по пути в больницу скончался в салоне скорой помощи. Водитель и пассажиры «Лады» также пострадали в аварии и были госпитализированы в городскую клинику.

Журналисты отметили, что Касперов многие годы жил в Канаде, затем на мотоцикле приехал из Крым. Он позиционировал себя как автор политического видеоблога, вел трансляции на YouTube, устраивал «телемосты» со спикерами, придерживающимися противоположных точек зрения.