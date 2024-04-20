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В Германии произошло ДТП с участием 29 транспортных средств

По меньшей мере 15 человек пострадали в Германии в результате ДТП с участием 29 транспортных средств, включая автобус. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

В Германии произошло ДТП с участием 29 транспортных средств
© globallookpress.com

Авария произошла в баварском округе Верхняя Франкония на автобане. К инциденту привела непогода - ливень с градом. Размер ущерба оценивается в €250-300 тыс.

На месте работали около 130 пожарных, 70 спасателей. Были задействованы четыре вертолета - три спасательных и один полицейский. Автобан был закрыт для движения в обоих направлениях.

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