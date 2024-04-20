Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Десять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в подмосковном Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Инцидент произошел 20 апреля в 16:50 на 37-м километре автодороги М-7 "Волга" в Щелковском районе. По информации ведомства, водитель маршрутки допустил попутное столкновение с грузовиком. Как сказано в сообщении, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции.

Сейчас инспекторы ГАИ занимаются выяснением всех обстоятельств аварии.

Ранее женщина и 9-летний ребенок пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе на 55-м километре автодороги в ТиНАО. В ходе аварии 4 машины столкнулись друг с другом.