Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло

Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Щелкове увеличилось до 15 человек. Об сообщили в Telegram-канале прокуратуры Мособласти.

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Кроме того, Прокуратура сообщила, что держит под контролем ход и результаты проверки по факту инцидента.

ДТП произошло около 16:50 на 37 километре автодороги М-7 «Волга». В качестве возможной причины столкновения называется несоблюдение дистанции. Уточняется, что на данный момент на месте работают инспекторы Госавтоинспекции, они продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.