В ДТП на трассе Луганск - Лисичанск погибли шесть человек

Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) проводит проверку по факту ДТП на трассе Р-343 Луганск - Лисичанск, в результате аварии погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"20 апреля 2024 года около 16:40 часов [мск] на участке автомобильной дороги Р-343 Луганск - Лисичанск <…> водитель Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, еще один пассажир УАЗа в тяжелом состоянии направлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Авария произошла в районе поселка Желобок Славяносербского района. "На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Славяносербского района. Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что предварительная квалификация происшествия - ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).