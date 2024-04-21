Разбитый грузовик перекрыл КАД в Петербурге

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга грузовик въехал в дорожное ограждение и перекрыл движение по кольцевой автомобильной дороге в обе стороны, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В результате аварии никто не пострадал, проводится проверка.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля, около 03:30 в районе Дамбы. Водитель грузовика Scania P400, перевозившего 15 тонн щебня, не справился с управлением на 121-м километре КАД и наехал на ограждение.

Движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны. Организованы пути объезда места происшествия, — говорится в сообщении.

До этого в аэропорту Пулково грузовик врезался в здание терминала. Грузовая машина Hyundai пыталась проехать под аркой, однако задела здание своей крышей. В результате ДТП была повреждена облицовка терминала. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее два человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовиком КамАЗ в Иркутской области. Авария произошла на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района.