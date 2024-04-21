Мужчина погиб в жестком ДТП около Белова

Накануне вечером на кузбасской автодороге жестко столкнулись автомобили, что привело к трагедии.

В соцсетях появилась информация о смертельном ДТП, которое произошло в темное время суток в субботу, 20 апреля.

– На дороге в сторону микрорайона Бабанаково, между автобусными остановками Озерная и Свердлова, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, – сообщает паблик "Моё Белово".

Местные жители рассказали в соцсетях, что в результате аварии погиб их родственник.

Выясняются подробности.