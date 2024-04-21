В Петербурге движение по дамбе ограничили из-за ДТП с фурой

Движение транспорта на участке КАД на дамбе в Петербурге перекрыла фура, водитель которой не справился с управлением. Организованы объездные пути, движение автомобилей продолжается с ограничениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

"Движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны. В результате ДТП пострадавших нет. По факту дорожной аварии проводится проверка. Организованы пути объезда места происшествия", - говорится в сообщении.

Фура встала в районе комплекса защитных сооружений (дамба) на 121-м км федеральной автодороги КАД. По предварительным данным, 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением и наехал на ограждение.