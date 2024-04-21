В Карелии двое мужчин погибли в ДТП с участием грузовика

В Медвежьегорском районе Карелии двое мужчин погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции региона.

"В 08:30 на 604-м км федеральной автодороги А-119 "Вологда - Медвежьегорск " столкнулись Toyota и "Камаз". От полученных травм скончались двое мужчин, находившихся в салоне Toyota. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, проводится проверка.