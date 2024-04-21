Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 16

Число пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика в Богородском городском округе Подмосковья увеличилось до 16. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По последним данным, в результате ДТП пострадали 16 человек, из них 6 человек госпитализированы, 10 отпущены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Автобус, в котором находились 22 человека, столкнулся с грузовиком на автодороге "Волга" в районе деревни Старая Купавна. Как ранее сообщали в прокуратуре, в ДТП пострадали 15 человек - пассажиры рейсового автобуса и водитель. По данным ГУ МВД России по Московской области, причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции. По факту произошедшего возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ).