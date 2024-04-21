Пассажирский автобус влетел в легковушку в кузбасском городе

Жители Белова сообщили о ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Последствия столкновения попали на видео.

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщили о произошедшем накануне ДТП. На беловской улице Путепроводной пассажирский автобус влетел в легковой автомобиль, помяв его левую часть. Транспортное средство прижало к обочине.

Как видно на кадрах, на место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС. О возможных пострадавших очевидцы не сообщили.