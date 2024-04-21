Один человек погиб в аварии из-за заморозков и выпавшего снега в Германии

В Германии из-за мокрого снега и заморозков один человек погиб, еще 17 пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

© Вечерняя Москва

По информации полиции, на востоке Германии в аварии с участием нескольких машин погиб 65-летний мужчина. Его автомобиль занесло, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. На дороге были неблагоприятные условия: шел мокрый снег, а температура воздуха едва превысила 0 градусов. Травмы получили 17 человек, из которых двое пострадавших — тяжелые.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Германии и в воскресенье, 21 апреля. В стране сохранятся заморозки, отметила немецкая метеорологическая служба Deutsche Wetterdienst. Ожидается сильный снегопад. Кроме того, в Баварии может увеличиться риск падения деревьев из-за высокой снеговой нагрузки, передает издание Tagesspiegel.

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились мощные ливни, что привело к затоплению многих дорог. Сильнее всего от стихии пострадал Дубай. Представители управления дорог и коммуникаций сообщили, что из-за погодных условий было прервано движение поездов между двумя станциями местного метрополитена, а из-за обильных осадков невозможно было передвигаться по некоторым улицам мегаполиса.