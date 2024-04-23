Трое детей и женщина пострадали в ДТП в Рязани

В Рязани в ДТП с автобусом пострадали трое детей и женщина.

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В Рязани на улице Промышленной 23 апреля произошло столкновение автомобиля Volkswagen под управлением 27-летней женщины, автомобиля Renault Kaptur под управлением 32-летней местной жительницы и автобуса под управление 54-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault и три пассажира в возрасте 7, 10 и 11 лет.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ГИБДД.