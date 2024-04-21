Автобус опрокинулся в кювет в Ленобласти

Автобус-развозка с 50 рабочими съехал с трассы в кювет и перевернулся в Ленинградской области. Пострадали 10 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. О дорожном инциденте сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

© ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ДТП произошло 21 апреля около 13.30 на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье.

Автобус «Вольво» вез 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги. Он съехал в кювет и опрокинулся.

«Пострадали 10 пассажиров: двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, шестеро - в легком», — сообщает полиция.

Все пострадавшие — мужчины.

По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Точная причина ДТП пока устанавливается.