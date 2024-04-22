Пьяный водитель наехал на пешеходов в Кузбассе

Пьяный водитель наехал на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, двое человек погибли, один получил травму.

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 21 апреля. Мужчина за рулем автомобиля на одной из автодорог Шерегеша наехал на трех пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. В результате на месте происшествия погиб 23-летний парень, двоих его ровесников доставили в больницу, где один из них скончался. Единственный выживший находится в тяжелом состоянии.

«Медицинское освидетельствование показало, что на момент дорожно-транспортного происшествия фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в управлении СК.

Следователи задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания подозреваемого меры пресечения.