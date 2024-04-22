Автомобиль въехал в остановку в Саратове

В Саратове произошло массовое ДТП — три машины и автобус столкнулись на остановке общественного транспорта. Пострадали четыре человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

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Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, в Ленинском районе Саратова на проспекте 50 лет Октября.

Журналисты уточнили, что столкнулись автомобили «Лада Веста», «ВАЗ 2114», «Опель Астра» и автобус «Мерседес» 53-го маршрута. Пострадали водители «Опеля» и «ВАЗ 2114», а также пешеходы — женщины 36 и 42 лет.

Пострадавшие доставлены в городские медицинские учреждения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники городской Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства произошедшего.