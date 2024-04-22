Пострадавших в ДТП с каршерингом на юге Москвы эвакуировали вертолетом

Авария с каршерингом произошла на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Участниками ДТП в Гурьевском проезде стали иномарка Lexus и каршеринговый Volkswagen Polo.

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В результате происшествия есть пострадавшие, их точное число устанавливается. Автомобили получили сильные повреждения. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи. Также уточняется, что пострадавших с места столкновения эвакуировали вертолетом.

Телеканал «360» указал, что травмы получил один человек. Его доставили в Городскую клиническую больницу имени Буянова. В причинах ДТП начали разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что самосвал протаранил пять припаркованных автомобилей на проспекте Мира в Москве. ДТП обошлось без пострадавших. Владелец самосвала объяснил, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо у большегруза.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Покровской в столице. Водитель маршрутки сбил девочку на самокате. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.