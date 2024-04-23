За рулем уходившей от погони ДПС машины оказался пьяный житель Мурманска

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в Петрозаводске. За рулем автомобиля, уходящего от погони ДПС, находился 24-летний житель Мурманска, в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Возбуждено уголовное дело.

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Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Напомним, ЧП произошло около полуночи. Буквально незадолго до этого наряд ДПС получил ориентировку на внедорожник, который угнали. Эту машину заметили в районе Соломенского шоссе. Попытались остановить, но водитель не выполнил требования полицейских.

Уходя от преследования, он выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора в центре города и столкнулся с другим автомобилем. Чтобы достать участников аварии, спасателям пришлось вырезать их из машин.

Виновнику ДТП госпитализация не потребовалась. Его задержали. Второй водитель, 27 летний житель Петрозаводска, погиб на месте ЧП.