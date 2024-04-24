Водитель в Москве шесть раз протаранил авто с семьей из Краснодара

На москвича, который таранил на трассе автомобиль с семьей из Краснодара, завели уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. Злоумышленника зовут Александр.

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«Александра допросили. По его словам, вышел из себя, потому что водительница «тойоты» Елена его оскорбила. Пока его отпустили, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Муж, жена и трое детей ехали на Toyota по Новорижскому шоссе. Со слов Елены и ее адвоката, за семьей увязался мужчина, угрожал расправой. Водитель на Volkswagen шесть раз протаранил их машину. Во время пятого удара женщину отбросило в Hyundai, который ехал впереди. После у Елены получилось уехать.

Доехав до первого поста ГИБДД, женщина написала заявление о покушении. Однако полицейские завели на нее административное дело за оставление места ДТП.

До этого стало известно что в феврале в российском регионе устроили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги. Инцидент произошел в Нефтеюганске. По словам очевидцев, после встречи молодоженов приглашенные на торжество люди стали стрелять. При этом машины гостей перекрыли дорогу на территории жилого массива.