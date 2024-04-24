Один человек погиб, 13 пострадали в аварии с автобусом под Рязанью

Рязанские полицейские работают на месте крупной аварии на трассе Р-22 "Каспий" в Ряжском районе. Здесь столкнулись фура и междугородный автобус.

Авария с участием автобуса, следовавшего из Астрахани в Москву, и грузовика MAN, произошла в 04:20 на 300-м километре трассы.

"Водитель автобуса скончался в больнице. Травмы получили 12 его пассажиров и водитель грузовика", - рассказали в УМВД по Рязанской области.

На месте аварии возник затор, движение затруднено в обе стороны, предупредили полицейские.