Служебный автомобиль Госавтоинспекции сбил мужчину на пешеходном переходе в Краснооктябрьском районе Волгограда, пешехода доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"24 апреля 2024 года в 17:20 мск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции и пешехода. Водитель служебной машины, двигаясь по ул. Лермонтова, совершил наезд на 19-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте аварии работает руководство областного управления Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.