Тринадцать человек пострадали в ДТП в Рязанской области

В Рязанской области столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали, что сегодня, 24 апреля, на 300-ом километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области столкнулись рейсовый автобус и грузового автомобиля МАN.

– В результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров автобуса, – уточнили в ведомстве.

Движение транспорта было затруднено в обе стороны. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.