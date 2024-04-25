Водитель Porsche попытался проехать по разведенному мосту в Петербурге

Водитель немецкой иномарки Porsche Cayenne попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту в Санкт-Петербурге, однако его попытка закончилась ДТП, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, все находившиеся в иномарке люди скрылись с места аварии.

Porsche в районе02:00 проехал на красный сигнал светофора и протаранил крылья моста, которые опускались. Гребенка «зажевала» бампер автомобиля, из-за чего на асфальт вылился антифриз.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что у автомобиля с московскими номерами повреждена передняя часть и переднее колесо. На месте работают сотрудники оперативных служб.