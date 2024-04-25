Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра МКАД. Как сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале, движение на участке оказалось временно затруднено.

Авария произошла в районе съездов 24 и 25. На месте работали оперативные службы города. Обстоятельства массового ДТП уточняются, информации о пострадавших нет.

Напомним, что 23 апреля два автомобиля столкнулись на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. Никто не пострадал, однако из-за аварии две полосы оказались заблокированы — движение на участке было затруднено.

До этого, 22 апреля, на Гурьевском проезде на юге столицы столкнулись Lexus и Volkswagen Polo. Травмы получил один человек — его доставили в Городскую клиническую больницу имени Буянова вертолетом. Причины ДТП устанавливаются.