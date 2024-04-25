В Ингушетии в ДТП с четырьмя автомобилями погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, случившегося в Ингушетии с участием трех легковых автомобилей и грузовой "Газели". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По автодороге Назрань - Верхние Ачалуки произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место спасателями поисково-спасательного отряда было установлено, что столкнулись три легковых автомобиля и грузовая "Газель". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе один человек погиб", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани работниками центра медицины катастроф. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.