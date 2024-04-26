В Астраханской области водитель автобуса сбил ребенка

Водитель автобуса сбил на нерегулируемом перекрестке ребенка в поселке Лиман в Астраханской области. Прокуратура области начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в поселке Лиман водитель за рулем автобуса совершил наезд на малолетнего. По предварительным данным, в момент аварии подросток перебегал дорогу на нерегулируемом перекрестке. Прокуратура области организовала проверку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и исполнению законными представителями обязанности по воспитанию детей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавшему ребенку девять лет, у него диагностированы перелом ног и ушибы. Мальчик находится в коме, на вертолете его доставили в больницу в Астрахани.