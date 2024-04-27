В Сочи грузовик полностью перекрыл движение на федеральной трассе

Федеральная трасса Джубга - Сочи в Лазаревском районе города-курорта была полностью перекрыта из-за застрявшего большегруза Sitrak с прицепом. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На трассе "Джубга-Сочи" в Лазаревском районе города-курорта (район Мамедова щель) большегруз "Ситрак" с прицепом двигался в сторону Сочи, не поместился поворот и застрял. Федеральная трасса полностью перекрыта", - говорилось в сообщении.

Позже Госавтоинспекция Кубани сообщила о восстановлении движения.

"В 20:45 мск движение на автодороге Джубга - Сочи восстановлено, проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Кубани призывала водителей не использовать этот маршрут до устранения проблемы.