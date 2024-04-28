Блогер Асхаб Тамаев попал в аварию около «Москвы-Сити»

Блогер Асхаб Тамаев врезался в столб в районе «Москва-Сити» во время ночного заезда. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

Молодой человек мчался на своем автомобиле BMW M5, столкнулся с другой иномаркой и улетел с проезжей части. Никто не пострадал.

До этого Тамаев писал в социальных сетях, что его машина в 1500 лошадиных сил может разгоняться до 100 километров в час за 1,8 секунды. Стоимость его автомобиля оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

В последние дни в Сети обсуждают смерть скандального блогера Елены Мироненко, более известной как Лена Миро, в ДТП в США. В прошлом она в жесткой форме писала об известных персонах. По этому поводу высказался актер Стас Садальский, вспомнив анекдот.

Чуть более года назад стало известно, что Миро перестала вести свой знаменитый блог в «Живом Журнале». Сообщалось, что она рассказывала, что не знает, продолжит ли в будущем это дело. По последней информации, блогер вышла замуж за американца и родила ребенка. Но недавно появились сообщения о смерти женщины — источник утверждал, что якобы она попала в ДТП, после которого впала в кому и умерла.