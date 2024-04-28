Блогер на BMW столкнулся с авто и влетел в столб у "Москва-Сити"

Блогер Асхаб Тамаев попал в автомобильную аварию в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

Она произошла около «Москва-Сити». На своем BMW M5 Тамаев столкнулся с другим BMW, после чего влетел в столб. После аварии блогер написал, что с ним все хорошо и он в порядке.

«Я живой. Ничего не случилось. Все нормально. Скоро выйду на связь», – следует из сообщения в соцсетях.

Он отметил, что люксовую иномарку разбил якобы парковщик, а за рулем находился не он. Также блогер заявил, что остался «без 40 миллионов рублей».

«Кто чем может помочь, помогите», — пошутил Тамаев.

После этого блогер заявил, что BMW, попавшая в ДТП, не принадлежит ему.